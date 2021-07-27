Украина стремится прекратить обстрелы на Донбассе, однако не видит желания России - спикер Зеленского

Украина готова прекратить обстрелы на Донбассе, однако пока не видит аналогичного желания у России.

Об этом пишет Regionews со ссылкой на Укринформ

"Президент Украины неоднократно выражал готовность встречаться ради этого и в нормандском формате, и один на один с Путиным. Украина со своей стороны готова и стремится прекратить обстрелы раз и навсегда, но пока не видит аналогичного желания у России", - подчеркнул пресс-секретарь Президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров.

Говоря о режиме прекращения огня, Никифоров отметил, что он не идеален однако сохранил жизни многим воинам.

"Можно посмотреть сводку за весну и начало лета прошлого года, чтобы понять, насколько сильно упала интенсивность обстрелов после введения перемирия. Оно неидеальное и нас не устраивает, но даже такое оно позволило сохранить жизнь и здоровье многим украинским военным, а это самое главное", - резюмировал спикер Главы государства.

Напомним, что за год действия режима прекращения огня на Донбассе было зафиксировано 1995 обстрелов со стороны незаконных вооруженных группировок боевиков