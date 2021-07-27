В аэропорту Одессы возникла "пробка" из самолётов

Фото из открытых источников

В Одесском аэропорту случился инцидент: пилот авиакомпании из Эмиратов отказался рулить по рулежной дорожке одесского аэропорта, в результате чего около 400 пассажиров были вынуждены ждать в салонах самолётов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Думскую".

Командир воздушного судна авиакомпании flydubai, приземлившись на новую ВПП, заявил о том, что его не устраивает ширина магистральной рулежной дорожки и отказался рулить по ней к перрону.

Пассажирский Boeing737-800, регистрационный A6-FEH, прибывший из Дубаи, коснулся одесской полосы курсом 160 в 13:23. Свернув на рулежную дорожку РД-А5, и проехав ее до стыка со старой ВПП, экипаж заявил, что дальше двигаться не сможет по причине несоответствия ширины РД правилам авиакомпании.

Через несколько минут сел самолет SkyUp, свернул на ту же РД и не смог двигаться дальше из-за стоящего впереди самолета flydubai.

Для разрешения ситуации на место прибыл аэродромный тягач, который вытолкал на взлетку сначала самолет SkyUp, а затем и "Боинг" flydubai.

Из-за инцидента около четырехсот пассажиров были вынуждены ждать в салонах самолетов, а Ryanair не смог вовремя вылететь в польский Катовице – задержка составила около 40 минут, - сообщает издание.

Такой инцидент произошел впервые в одесском аэропорту, а претензия первого пилота flydubai ничем не подтверждена. Руководство по летной эксплуатации "Боинга" этого типа разрешает руление при ширине РД в 16 метров. Ширина одесской рулежки 17,5 метров, а требования авиакомпании, по словам того же пилота – 18 метров.

Интересно, что самолеты этой авиакомпании на протяжении многих лет трижды в неделю совершают полеты в Одессу.

Как сообщалось, 21 июля из аэропорта Львова эвакуировали людей и персонал: искали взрывчатку.