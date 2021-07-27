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27 липня 2021, 22:19 617

В аеропорту Одеси виник "корок" з літаків

27 липня 2021, 22:19 617
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Фото з відкритих джерел
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В Одеському аеропорту стався інцидент: пілот авіакомпанії з Еміратів відмовився рулити по руліжній доріжці Одеського аеропорту, в результаті чого близько 400 пасажирів були змушені чекати в салонах літаків

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "Думську".

Командир повітряного судна авіакомпанії flydubai, приземлившись на нову ЗПС, заявив про те, що його не влаштовує ширина магістральної руліжної доріжки і відмовився рулити по ній до перону.

Пасажирський Boeing737-800, реєстраційний A6-FEH, що прибув з Дубаї, торкнувся Одеської смуги курсом 160 о 13:23. Звернувши на руліжну доріжку РД-А5, і проїхавши її до стику зі старою ЗПС, екіпаж заявив, що далі рухатися не зможе через невідповідність ширини РД правилам авіакомпанії.

Через кілька хвилин сів літак SkyUp, звернув на ту ж РД і не зміг рухатися далі через літак flydubai, що стоїть попереду.

Для вирішення ситуації на місце прибув аеродромний тягач, який виштовхав на злітку спочатку літак SkyUp, а потім і "Боїнг" flydubai.

Через інцидент близько чотирьохсот пасажирів були змушені чекати в салонах літаків, а Ryanair не зміг вчасно вилетіти в Польський Катовіце - затримка склала близько 40 хвилин, - повідомляє видання.

Такий інцидент стався вперше в одеському аеропорту, а претензія першого пілота flydubai нічим не підтверджена. Керівництво з льотної експлуатації "Боїнга" цього типу дозволяє рулювання при ширині РД в 16 метрів. Ширина Одеської руліжки 17,5 метрів, а вимоги авіакомпанії, за словами того ж пілота – 18 метрів.

Цікаво, що літаки цієї авіакомпанії протягом багатьох років тричі на тиждень здійснюють польоти до Одеси.

Як повідомлялося, 21 липня з аеропорту Львова евакуювали людей і персонал: шукали вибухівку.

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