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23 июля 2021, 19:02 550

Шкиряк заявил, что уходит из МВД

23 июля 2021, 19:02 550
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Фото из открытых источников
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Многолетний советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк заявил об уходе с должности по собственному желанию.

Об этом пишет Regionews со ссылкой на Facebook Шкиряка.

"Я – все. Сегодня, сразу по возвращению из отпуска, уволился из МВД Украины. Спокойно и с соблюдением всех необходимых формальностей", – написал чиновник.

Он не уточнил о причинах увольнения, но отметил, что гордится каждым дним проведенным в команде экс-министра внутренних дел Арсена Авакова.

Также Шкиряк не сообщил, планирует ли продолжать работу в государственных органах, написав, что "сделает небольшую паузу".

Напомним, Рада недавно отправила в отставку министра внутренних дел Арсена Авакова. Вскоре после этого был уволен его многолетний первый заместитель Сергей Яровой.

Кабмин увольнение Аваков МВД советник

 
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