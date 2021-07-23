Шкиряк заявил, что уходит из МВД
Многолетний советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк заявил об уходе с должности по собственному желанию.
Об этом пишет Regionews со ссылкой на Facebook Шкиряка.
"Я – все. Сегодня, сразу по возвращению из отпуска, уволился из МВД Украины. Спокойно и с соблюдением всех необходимых формальностей", – написал чиновник.
Он не уточнил о причинах увольнения, но отметил, что гордится каждым дним проведенным в команде экс-министра внутренних дел Арсена Авакова.
Также Шкиряк не сообщил, планирует ли продолжать работу в государственных органах, написав, что "сделает небольшую паузу".
Напомним, Рада недавно отправила в отставку министра внутренних дел Арсена Авакова. Вскоре после этого был уволен его многолетний первый заместитель Сергей Яровой.
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Взрыв на "РовноАзот": За что будет отвечать руководство завода и почему эта история еще не завершилась
"Пришел, разобрался, решил": как Тищенко поменял в Ужгороде секретаря горсовета с "порошенковца" на " слугу"