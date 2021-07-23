Шкиряк заявил, что уходит из МВД

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Многолетний советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк заявил об уходе с должности по собственному желанию.

Об этом пишет Regionews со ссылкой на Facebook Шкиряка.

"Я – все. Сегодня, сразу по возвращению из отпуска, уволился из МВД Украины. Спокойно и с соблюдением всех необходимых формальностей", – написал чиновник.

Он не уточнил о причинах увольнения, но отметил, что гордится каждым дним проведенным в команде экс-министра внутренних дел Арсена Авакова.

Также Шкиряк не сообщил, планирует ли продолжать работу в государственных органах, написав, что "сделает небольшую паузу".

Напомним, Рада недавно отправила в отставку министра внутренних дел Арсена Авакова. Вскоре после этого был уволен его многолетний первый заместитель Сергей Яровой.