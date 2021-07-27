С начала суток оккупанты обстреливали украинские позиции трижды

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От начала этих суток, 27 июля, зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Вблизи Золотого-4 и Водяного противник вел огонь из минометов 120-го калибра.

В районе населенного пункта Катериновка российские оккупанты совершили обстрел из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Боевых потерь в результате вражеского огня среди украинских военных нет.

На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь в ответ.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через украинскую сторону СЦКК, - говорится в сообщении.

Кроме этого, сегодня пиротехнические расчеты ГСЧС разминировали почти 10 гектаров территории и передали на уничтожение 132 взрывоопасных предмета.

Как сообщалось, за прошедшие сутки, 26 июля, зафиксировано 15 нарушений режима "тишины" со стороны боевиков, что привело к ранениям и боевым травмам военнослужащих ООС.