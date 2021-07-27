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Від початку доби окупанти обстрілювали українські позиції тричі
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27 липня 2021, 17:55 10

Від початку доби окупанти обстрілювали українські позиції тричі

27 липня 2021, 17:55 10
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Фото з відкритих джерел
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Від початку цієї доби, 27 липня, зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Поблизу Золотого-4 та Водяного противник вів вогонь з мінометів 120-го калібру.

У районі населеного пункту Катеринівка російські окупанти здійснили обстріл з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

Бойових втрат внаслідок ворожого вогню серед українських військових немає.

На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК, - йдеться в повідомленні.

Окрім цього, сьогодні піротехнічні розрахунки ДСНС розмінували майже 10 гектарів території та передали на знищення 132 вибухонебезпечних предмета.

Як повідомлялося, Протягом минулої доби, 26 липня, зафіксовано 15 порушень режиму "тиші" з боку бойовиків, що призвело до поранень та бойових травмувань військовослужбовців ООС.

Сьогодні дві поранені військовослужбовиці евакуйовані до госпіталю Харкова.

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