Від початку доби окупанти обстрілювали українські позиції тричі
Від початку цієї доби, 27 липня, зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.
Поблизу Золотого-4 та Водяного противник вів вогонь з мінометів 120-го калібру.
У районі населеного пункту Катеринівка російські окупанти здійснили обстріл з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.
Бойових втрат внаслідок ворожого вогню серед українських військових немає.
На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь.
Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК, - йдеться в повідомленні.
Окрім цього, сьогодні піротехнічні розрахунки ДСНС розмінували майже 10 гектарів території та передали на знищення 132 вибухонебезпечних предмета.
Як повідомлялося, Протягом минулої доби, 26 липня, зафіксовано 15 порушень режиму "тиші" з боку бойовиків, що призвело до поранень та бойових травмувань військовослужбовців ООС.