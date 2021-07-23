Зеленский уволил заместителя главы СБУ
Президент Владимир Зеленский уволил первого заместителя председателя Службы безопасности Украины генерал-майора Руслана Баранецкого.
Об этом пишет Regionews со ссылкой на УНИАН.
По словам пресс-секретаря главы государства Сергея Никифорова соответствующий указ подписал Президент Украины Владимир Зеленский.
Других подробностей решения главы государства спикер не сообщил.
Сейчас текст указа об увольнении Баранецкого на сайте президента не обнародован.
Напомним, Баранецкий был назначен на должность первого заместителя председателя СБУ 29 июня 2020 года.
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