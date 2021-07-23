Миллион за победу в тендере: на подготовке мошеннической схемы разоблачили чиновника Минобороны

Правоохранители разоблачили руководителя одного из региональных управлений капитального строительства Минобороны Украины, а также его сообщника, которые пытались получить $1 млн от представителя частного предприятия в обмен на победу в тендере и заключения договора на использование земельного участка

Об этом сообщает пресс-служба офиса генерального прокурора, передает RegioNews.

Сегодня чиновнику и его сообщнику сообщили о подозрении в подготовке к совершению мошенничества (ч. 1 ст. 14 ч. 4 ст. 190 УК Украины).

По данным следствия, руководитель одного из региональных управлений капитального строительства Министерства обороны и его сообщник по предварительному сговору намеревались получить от представителя предприятия $1 млн якобы под предлогом заключения договора на использование земельного участка, находящегося в пользовании Минобороны, для строительства на ней жилья для военнослужащих и членов их семей, - говорится в сообщении.

В свою очередь в Нацполиции отмечают, что в обмен на деньги подозреваемые обещали "решить вопрос" с победой указанного предприятия в тендере, давая затем возможность строить жилье для военнослужащих и членов их семей.

Во время обысков следователи и прокуроры изъяли ряд доказательств, в том числе и документы, в которых заранее определен победитель, - отмечают в полиции.

Досудебное расследование продолжается, решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Как сообщалось, полиция поймала на получении отката чиновника Пенсионного фонда Ивано-Франковщины.

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