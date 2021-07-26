СБУ ликвидировала пророссийскую ботоферму на Ивано-Франковщине
Служба безопасности Украины ликвидировала пророссийскую ботоферму на Ивано-Франковщине
Об этом пишет Regionews со ссылкой на пресс-службу спецслужбы
"Заказчики использовали ботов для масштабных искажений информационной среды. В основном, это "накрутка" количества просмотров, предпочтений, комментариев в социальных сетях и видеохостингах", - отмечают в спецслужбе.
По данным оперативников, с начала года для регистрации фейковых аккаунтов почти 12 тысяч SIM-карт Ботоферма работала, в основном, в соцсетях, мессенджерах и электронных кошельках.
"Заказчиками услуг были, в основном, клиенты из РФ. И использовали ее "мощности", когда нужны были масштабные искажения реального положения вещей", - добавили в спецслужбе
СБУ изъяла SIM-шлюзы, компьютерное и другое специализированное оборудование, а также почти три тысячи SIM-карт. Продолжаются экспертизы.
Напомним, что в мае в Черкассах СБУ остановила деятельность пророссийской ботофермы.