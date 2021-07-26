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26 июля 2021, 11:04 447

СБУ ликвидировала пророссийскую ботоферму на Ивано-Франковщине

26 июля 2021, 11:04 447
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Служба безопасности Украины ликвидировала пророссийскую ботоферму на Ивано-Франковщине

Об этом пишет Regionews со ссылкой на пресс-службу спецслужбы

"Заказчики использовали ботов для масштабных искажений информационной среды. В основном, это "накрутка" количества просмотров, предпочтений, комментариев в социальных сетях и видеохостингах", - отмечают в спецслужбе.

По данным оперативников, с начала года для регистрации фейковых аккаунтов почти 12 тысяч SIM-карт Ботоферма работала, в основном, в соцсетях, мессенджерах и электронных кошельках.

"Заказчиками услуг были, в основном, клиенты из РФ. И использовали ее "мощности", когда нужны были масштабные искажения реального положения вещей", - добавили в спецслужбе

СБУ изъяла SIM-шлюзы, компьютерное и другое специализированное оборудование, а также почти три тысячи SIM-карт. Продолжаются экспертизы.

Напомним, что в мае в Черкассах СБУ остановила деятельность пророссийской ботофермы.

СБУ ботоферма соцсети услуги оборудование

 
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