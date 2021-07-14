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14 июля 2021, 21:49 105

В Запорожье правоохранители поймали местного на краже электроэнергии на 500 тысяч гривень для майнинг-фермы

14 июля 2021, 21:49 105
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Фото з відкритих джерел
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В Запорожье правоохранители обнаружили хищение местным на сумму более 500 тысяч гривен для работы созданной им майнинг-фермы.

Об этом пишет Regionews со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

По данным следствия, 37-летний мужчина в собственном доме с помощью специальных устройств увеличил напряжение питания с 220 до 380 Вольт и использовал электрическую энергию за приборами учета для работы майнинг - фермы.

По предварительным выводам специалистов приблизительная сумма ущерба составляет более 500 тысяч гривен

На сегодняшний момент проводятся неотложные следственные действия, решается вопрос о сообщение лицу о подозрении.

Напомним, что в феврале под Львовом мошенники майнили биткоины за счет коммунальщиков

следствие подозрение кража электричество ущерб

 
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