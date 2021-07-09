В Украине хотят создать "черный список" участников рынка электроэнергии
Министерство энергетики намерено создать "черный список" недобросовестных участников рынка электроэнергии
Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, пишет RegioNews.
Отмечается, что это будет сделано для усиления ответственности недобросовестных участников рынка за нарушение договорных условий планируется внесение изменений в Регламент организации и проведения электронного аукциона по продаже электроэнергии на товарной бирже "Украинская энергетическая биржа".
Минэнерго предложит ввести перечень систематических нарушителей договорных обязательств (так называемый Black List), который будет временно ограничивать им доступ к торгам на электронных аукционах по двусторонним договорам.
Напомним, ранее в Минэнерго анонсировали изменения в работе рынка электроэнергии.