В Украине хотят создать "черный список" участников рынка электроэнергии

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Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, пишет RegioNews.

Отмечается, что это будет сделано для усиления ответственности недобросовестных участников рынка за нарушение договорных условий планируется внесение изменений в Регламент организации и проведения электронного аукциона по продаже электроэнергии на товарной бирже "Украинская энергетическая биржа".

Минэнерго предложит ввести перечень систематических нарушителей договорных обязательств (так называемый Black List), который будет временно ограничивать им доступ к торгам на электронных аукционах по двусторонним договорам.

Напомним, ранее в Минэнерго анонсировали изменения в работе рынка электроэнергии.