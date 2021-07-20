08:31  19 июля
В Украине зафиксировали менее 200 новых COVID-случаев
13:59  20 июля
В Украине хотят отменить обязательный военный призыв
18:13  20 июля
Сутки в ООС: семь нарушений "тишины" и пролет вражеского беспилотника
UA | RU
UA | RU
20 июля 2021, 18:48 115

На "Ривнеазоте" произошел выброс азотистых газов

20 июля 2021, 18:48 115
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

На заводе «Ривнеазот» произошла авария – разгерметизация трубопровода в цехе производства азотной кислоты. Сейчас последствия чрезвычайной ситуации полностью ликвидированы.

Об этом пишет Regionews со ссылкой на Укринформ.

"20 июля на предприятии состоялась внештатная ситуация – разгерметизация трубопровода в цехе производства азотной кислоты. В результате чрезвычайной ситуации произошел разовый выброс нитрозных газов в незначительном количестве на территории завода. Последствия чрезвычайной ситуации полностью ликвидированы собственными силами. Жертв и пострадавших нет", - отмечается в сообщении пресс-службы компании

Отмечается, что сейчас показатели качества воздуха находятся в пределах допустимых норм.

Никакой угрозы окружающей среде и населению нет.

Предприятие работает в штатном режиме. Чрезвычайная ситуация не повлияла на работу производственных цехов предприятия и дальнейшую отгрузку продукции согласно заключенным контрактам.

Напомним, что 18 июня в оккупированном Луганске ночью взорвался газопровод

газ предприятие воздух выброс трубопровод

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
"Пришел, разобрался, решил": как Тищенко поменял в Ужгороде секретаря горсовета с "порошенковца" на " слугу"
Аваков ушел: чем запомнился министр-рекордсмен, и как его отставка изменит политическую конфигурацию в стране
Все публикации »
Виталий Бала
Виктор Небоженко
Владимир Фесенко
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua