На "Ривнеазоте" произошел выброс азотистых газов

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На заводе «Ривнеазот» произошла авария – разгерметизация трубопровода в цехе производства азотной кислоты. Сейчас последствия чрезвычайной ситуации полностью ликвидированы.

Об этом пишет Regionews со ссылкой на Укринформ.

"20 июля на предприятии состоялась внештатная ситуация – разгерметизация трубопровода в цехе производства азотной кислоты. В результате чрезвычайной ситуации произошел разовый выброс нитрозных газов в незначительном количестве на территории завода. Последствия чрезвычайной ситуации полностью ликвидированы собственными силами. Жертв и пострадавших нет", - отмечается в сообщении пресс-службы компании

Отмечается, что сейчас показатели качества воздуха находятся в пределах допустимых норм.

Никакой угрозы окружающей среде и населению нет.

Предприятие работает в штатном режиме. Чрезвычайная ситуация не повлияла на работу производственных цехов предприятия и дальнейшую отгрузку продукции согласно заключенным контрактам.

Напомним, что 18 июня в оккупированном Луганске ночью взорвался газопровод