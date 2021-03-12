В Киеве горел дом для престарелых

Жертв и пострадавших нет

Жертв и пострадавших нет

Фото: ГСЧС

Утром 12 марта в Подольском районе Киева возник пожар на кровле трехэтажного здания, где живут пожилые люди.

Как передает RegioNews, об этом сообщили в ГСЧС.

12 марта в 05:51 в Подольском районе по ул. Лесозащитная, 11 б, в трехэтажном здании (размер 15х10 м) для престарелых "Серебряный век" возник пожар на кровле", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в здании находилось 65 человек пожилого возраста и 15 человек персонала. Подразделения ГСЧС и обслуживающий персонал с верхних этажей эвакуировали на первый этаж всех людей. Жертв и пострадавших нет.

В 06:55 пожар локализовали на площади 100 м². В 07:17 пожар ликвидирован. К тушению пожара было привлечено 35 человек личного состава и 8 единиц основной и специальной техники.

Напомним, 10 марта, около 15 часов в Шепетовской многопрофильной больнице начался в одном из корпусов: загорелась кровля хирургического отделения.