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12 марта 2021, 08:56 898

В Киеве горел дом для престарелых

12 марта 2021, 08:56 898
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Жертв и пострадавших нет
Жертв и пострадавших нет
Фото: ГСЧС
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Утром 12 марта в Подольском районе Киева возник пожар на кровле трехэтажного здания, где живут пожилые люди.

Как передает RegioNews, об этом сообщили в ГСЧС.

12 марта в 05:51 в Подольском районе по ул. Лесозащитная, 11 б, в трехэтажном здании (размер 15х10 м) для престарелых "Серебряный век" возник пожар на кровле", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в здании находилось 65 человек пожилого возраста и 15 человек персонала. Подразделения ГСЧС и обслуживающий персонал с верхних этажей эвакуировали на первый этаж всех людей. Жертв и пострадавших нет.

В 06:55 пожар локализовали на площади 100 м². В 07:17 пожар ликвидирован. К тушению пожара было привлечено 35 человек личного состава и 8 единиц основной и специальной техники.

Напомним, 10 марта, около 15 часов в Шепетовской многопрофильной больнице начался в одном из корпусов: загорелась кровля хирургического отделения.

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