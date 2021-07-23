На Киевщине разоблачили схему вымогательства средств с ветеранов АТО/ООС

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Правоохранители Киевщины разоблачили коррупционную схему вымогательства денег с ветеранов АТО/ООС за присвоение группы инвалидности

Как передает RegioNews, об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.

По данным правоохранителей, схему организовал глава межрайонной медико-социальной экспертной комиссии вместе с сообщником - бывшим врачом воинской части.

Указанные лица требовали до 5000 долларов за организацию прохождения процедуры установления группы инвалидности, в частности быстрого и беспрепятственного получения необходимой медицинской документации", - говорится в сообщении.

Следователи сообщают о более 20 фактов передачи неправомерной выгоды председателю комиссии через его сообщников, и 28 человек, которые стали жертвами вымогательства неправомерной выгоды.

Организаторов схемы задержали на "горячем" - после получения ими 1500 долларов неправомерной выгоды.

По месту работы и проживания задержанных проведены обыски, во время которых изъяты документы, клише печатей воинских частей Минобороны, медицинских учреждений, врачебных штампов, которые использовались ими для подделки документов.

Напомним, 15 июля в Черновцах на взятке был задержан помощник нардепа.