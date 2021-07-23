На Донбассе нашли схрон с гранатами и патронами

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В Донецкой области нашли очередной схрон с боеприпасами-гранатами и патронами

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции, пишет RegioNews.

Схрон обустроили на окраине села Карловка.

"Во время осмотра местности обнаружили ящик, в котором находилось две реактивные противотанковые гранаты РПГ-22, дымовая шашка ДМ-11, четыре гранаты Ф-1, четыре запалы УЗРГМ и более 150 патронов к автомату Калашникова", — говорят в полиции.

Боеприпасы изъяли и передали на экспертизу. Следователи выясняют, кто оставил их в тайнике.

Дело расследуется по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи - от 3 до 7 лет заключения.

Напомним, недавно СБУ нашла схрон со снарядами в бывшем окопе боевиков.