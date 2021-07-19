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Умер военный, который 15 июля получил 80% ожогов тела на Донбассе
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19 июля 2021, 12:54 708

Умер военный, который 15 июля получил 80% ожогов тела на Донбассе

19 июля 2021, 12:54 708
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Фото из открытых источников
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В понедельник, 19 июля, скончался в больнице украинский военнослужащий, который после обстрела российских наемников он получил ожоги 80% тела

Об этом сообщила советница председателя Днепропетровской областной государственной администрации Татьяну Губу, пишет RegioNews.

"На рассвете остановилось сердце нашего земляка...Горбенко Александр Александрович, 29 лет, 15.07 примерно в 21.30 во время вражеского обстрела получил ожоги тела 80 процентов", - написала она.

По информации советника главы Днепропетровской ОГА Александра Горбенко после вражеского обстрела эвакуировали военным вертолетом в ожоговый центр больницы скорой медицинской помощи города Харькова.

Она также добавила, что время и место захоронения сообщит дополнительно.

Напомним, недавно на Волыни умер ветеран войны на Донбассе.

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