В Марьинке местный житель получил ранение после обстрела

Фото из открытых источников

В прифронтовой Марьинке (Донецкая область) во время обстрела пострадал мирный житель. Его госпитализировали с осколочными ранениями.

Об этом пишет Regionews со ссылкой на пресс-службу полиции Донетчиныв

Сообщается, что мужчина получил ранение утром во дворе своего дома. Предварительно, в результате взрыва неустановленного предмета во время обстрела.

Пострадавшего госпитализировали с осколочными ранениями различных частей тела.

"По факту возбуждено уголовное производство по предварительной квалификации ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны)", - говорится в сообщении.

Напомним, что 23 июля оккупанты на Донбассе обстреляли Опытное и разрушили здания