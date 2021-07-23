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Оккупанты на Донбассе обстреляли Опытное и разрушили здания
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23 июля 2021, 16:55 4

В Марьинке местный житель получил ранение после обстрела

23 июля 2021, 16:55 4
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Фото из открытых источников
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В прифронтовой Марьинке (Донецкая область) во время обстрела пострадал мирный житель. Его госпитализировали с осколочными ранениями.

Об этом пишет Regionews со ссылкой на пресс-службу полиции Донетчиныв

Сообщается, что мужчина получил ранение утром во дворе своего дома. Предварительно, в результате взрыва неустановленного предмета во время обстрела.

Пострадавшего госпитализировали с осколочными ранениями различных частей тела.

"По факту возбуждено уголовное производство по предварительной квалификации ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны)", - говорится в сообщении.

Напомним, что 23 июля оккупанты на Донбассе обстреляли Опытное и разрушили здания

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