В Марьинке местный житель получил ранение после обстрела
В прифронтовой Марьинке (Донецкая область) во время обстрела пострадал мирный житель. Его госпитализировали с осколочными ранениями.
Об этом пишет Regionews со ссылкой на пресс-службу полиции Донетчиныв
Сообщается, что мужчина получил ранение утром во дворе своего дома. Предварительно, в результате взрыва неустановленного предмета во время обстрела.
Пострадавшего госпитализировали с осколочными ранениями различных частей тела.
"По факту возбуждено уголовное производство по предварительной квалификации ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны)", - говорится в сообщении.
Напомним, что 23 июля оккупанты на Донбассе обстреляли Опытное и разрушили здания
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Взрыв на "РовноАзот": За что будет отвечать руководство завода и почему эта история еще не завершилась
"Пришел, разобрался, решил": как Тищенко поменял в Ужгороде секретаря горсовета с "порошенковца" на " слугу"