Оккупанты на Донбассе обстреляли Опытное и разрушили здания

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Пророссийские боевики на Донбассе утром 23 июля обстреляли из минометов окрестности населенного пункта Опытное

Об этом сообщили в командовании операции Объединенных сил, пишет RegioNews.

Обстрел населенного пункта произошел в период с 04:42 по 05:35 утра. Оккупанты применили минометы 120-го калибра, выпустив 20 снарядов. Эти минометы запрещены минскими договоренностями.

"Наблюдательной группой украинской стороны СЦКК проведена верификация последствий указанного обстрела, в ходе которой установлены и задокументированы факты повреждения частной собственности, разрушение хозяйственной постройки", - сообщили в штабе.

Украинская сторона уже направила ноту в адрес главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, в которых сообщила о данных нарушениях со стороны оккупантов.

Напомним, недавно в зоне ООС на взрывчатке подорвался украинский боец.