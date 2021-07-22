Под Николаевом грузовик столкнулся с легковушкой: пострадали две женщины и ребенок
В четверг, 22 июля, на автодороге Н-24 "Благовещенск - Николаев" произошло столкновение автомобиля Hyundai Elantra и грузовика MAN с прицепом, после чего легковушка съехала в кювет
Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении полиции области.
Известно, что за рулем автомобиля Hyundai Elantra была 27-летняя женщина. В результате ДТП она, 33-летняя пассажирка и малолетний мальчик 2019 года рождения получили телесные повреждения различной степени тяжести. Их доставили в больницу.
46-летний водитель грузовика MAN от медицинской помощи отказался.
Правоохранители открыли дело. Санкция статьи предусматривает наказание до трех лет ограничения свободы.
Напомним, 12 июля полиция сообщила детали ДТП на Киевщине: в салоне "Vоlkswagen-Golf" было 16 человек.