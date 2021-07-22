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22 июля 2021, 16:29 344

Под Николаевом грузовик столкнулся с легковушкой: пострадали две женщины и ребенок

22 июля 2021, 16:29 344
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Фото: Нацполиция
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В четверг, 22 июля, на автодороге Н-24 "Благовещенск - Николаев" произошло столкновение автомобиля Hyundai Elantra и грузовика MAN с прицепом, после чего легковушка съехала в кювет 

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении полиции области.

Известно, что за рулем автомобиля Hyundai Elantra была 27-летняя женщина. В результате ДТП она, 33-летняя пассажирка и малолетний мальчик 2019 года рождения получили телесные повреждения различной степени тяжести. Их доставили в больницу.

46-летний водитель грузовика MAN от медицинской помощи отказался.

Правоохранители открыли дело. Санкция статьи предусматривает наказание до трех лет ограничения свободы.

Напомним, 12 июля полиция сообщила детали ДТП на Киевщине: в салоне "Vоlkswagen-Golf" было 16 человек.

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