В зоне ООС на взрывчатке подорвался украинский боец
В зоне Операции Объединенных сил в результате подрыва на минно-взрывном устройстве ранен украинский военнослужащий
Об этом сообщили в оперативно-тактической группировке "Север” в Facebook, передает RegioNews.
Сегодня, 21 июля,.. в результате подрыва на неизвестном минно-взрывном устройстве военнослужащий Объединенных сил получил ранения, - сообщили в группировке.
Указано, что воину оперативно оказана первая медицинская помощь и доставлено в лечебное учреждение. Состояние его здоровья - удовлетворительное.
На месте происшествия работают должностные лица бригады и группа оперативного реагирования Военной службы правопорядка ВС Украины.
Как сообщалось сегодня, оккупанты на Донбассе ранили украинского защитника. Во вторник, 20 июля, на Донбассе боевики совершили 12 обстрелов и дважды запускали БПЛА.