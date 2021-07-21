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21 июля 2021, 15:02 274

В зоне ООС на взрывчатке подорвался украинский боец

21 июля 2021, 15:02 274
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Фото из открытых источников
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В зоне Операции Объединенных сил в результате подрыва на минно-взрывном устройстве ранен украинский военнослужащий

Об этом сообщили в оперативно-тактической группировке "Север” в Facebook, передает RegioNews.

Сегодня, 21 июля,.. в результате подрыва на неизвестном минно-взрывном устройстве военнослужащий Объединенных сил получил ранения, - сообщили в группировке.

Указано, что воину оперативно оказана первая медицинская помощь и доставлено в лечебное учреждение. Состояние его здоровья - удовлетворительное.

На месте происшествия работают должностные лица бригады и группа оперативного реагирования Военной службы правопорядка ВС Украины.

Как сообщалось сегодня, оккупанты на Донбассе ранили украинского защитника. Во вторник, 20 июля, на Донбассе боевики совершили 12 обстрелов и дважды запускали БПЛА.

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