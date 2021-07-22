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22 июля 2021, 17:11 57

На продаже коммунального имущества на Львовщине разворовали более двух миллионов

22 июля 2021, 17:11 57
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Фото: Facebook
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На Львовщине будут судить организованную группу за завладение более 2,3 млн грн во время выкупа коммунального имущества. Среди обвиняемых - чиновник налоговой службы, директор и заместитель общества

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе Львовской областной прокуратуры.

Установлено, что для завладения имуществом фигуранты искусственно создавали налоговые долги. В дальнейшем, с целью их погашения на коммунальное имущество накладывались аресты, а впоследствии его выкупали по заниженной стоимости подконтрольные общества.

Так, фигуранты дела организовали схему выкупа имущества коммунального предприятия Червоноградского городского совета, которое находилось в налоговом залоге по заниженной на более 2,3 млн грн стоимости. Вследствие чего был нанесен ущерб общине города на указанную сумму.

В суд уже направлен обвинительный акт в отношении четырех участников группы.

За содеянное им может грозить лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет.

Напомним, ранее сообщалось, что СБУ разоблачила чиновников на земельных махинациях в 4,5 миллиона гривен.

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