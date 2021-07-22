СБУ разоблачила преступную схему оформления документов моряков

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СБУ в сотрудничестве с Мининфраструктуры разоблачили и заблокировали масштабную преступную схему оформления разрешительных документов моряков

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

Фактически государственный реестр находился во владении посторонних частных лиц. Это позволяло злоумышленникам незаконно оформлять разрешительные документы для моряков", - говорится в сообщении правоохранителей.

Ориентировочный размер неправомерной выгоды, которую преступники получали ежегодно достигал свыше 150 млн долларов.

В этой схеме была объединена работа сети агентов-посредников, которые за вознаграждение "помогали" морякам проходить регулярное подтверждение своей квалификации, и несанкционированное вмешательство в государственный реестр.

Так, если моряк пытался самостоятельно пройти тестирование через личный кабинет, то ему создавали искусственные препятствия. Поэтому он был вынужден обращаться к посреднику, который загружал документы моряка в реестр, обеспечивал положительное прохождения тестирования и конечное подтверждение квалификации.

Вознаграждение "агенту" составляло 3-8 тыс. долларов в зависимости от должности моряка.

Установлено, что в схеме были задействованы бывшие и нынешние должностные лица Государственной службы морского и речного транспорта Украины и инспекции по вопросам подготовки и дипломирования моряков.

Госреестр документов моряков и автоматизированные системы контролировали посторонние лица. Они же и имели доступ к этим ресурсам, хотя те разрабатывались и были приобретены за государственные средства", - сообщили оперативники.

Сейчас реестр и сопутствующие системы изъяты, а доступ к ним заблокирован.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве обыскивают инспекцию по вопросам подготовки и дипломирования моряков.