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22 июля 2021, 15:56 152

В Киеве будут судить участников организованной группы за подкуп правоохранителя

22 июля 2021, 15:56 152
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Фото: kyiv.gp.gov.ua
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В суд направлен обвинительный акт в отношении организованной группы в составе шести человек, которые пытались подкупить правоохранителя в обмен на защиту от уголовной ответственности

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.

Так, следователями установлено, что организованная группа, промышляя на территории железнодорожного вокзала "Киев-Пассажирский", пыталась подкупить руководителя территориального отдела полиции.

В частности, организатор преступной группировки предлагал правоохранителю еженедельный "откат" в размере 1200 долларов", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, в обмен на деньги правоохранитель должен был обезопасить воров от привлечения к ответственности. Однако он не принял предложение и сообщил об их предложении свое руководство.

Шестерых участников преступной группировки задержали непосредственно во время передачи руководителю правоохранительного органа неправомерной выгоды в сумме 1200 долларов.

Ранее сообщалось, что заведующему складом спиртзавода в Винницкой области грозит до 5 лет лишения свободы из-за нанесения государству убытков на сумму более 800 тысяч гривен.

суд прокуратура обвинительный акт полиция взятка

 
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