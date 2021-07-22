В Киеве будут судить участников организованной группы за подкуп правоохранителя

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В суд направлен обвинительный акт в отношении организованной группы в составе шести человек, которые пытались подкупить правоохранителя в обмен на защиту от уголовной ответственности

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.

Так, следователями установлено, что организованная группа, промышляя на территории железнодорожного вокзала "Киев-Пассажирский", пыталась подкупить руководителя территориального отдела полиции.

В частности, организатор преступной группировки предлагал правоохранителю еженедельный "откат" в размере 1200 долларов", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, в обмен на деньги правоохранитель должен был обезопасить воров от привлечения к ответственности. Однако он не принял предложение и сообщил об их предложении свое руководство.

Шестерых участников преступной группировки задержали непосредственно во время передачи руководителю правоохранительного органа неправомерной выгоды в сумме 1200 долларов.

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