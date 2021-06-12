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12 июня 2021, 15:41 13

Президент утвердил трехлетнюю Стратегию развития правосудия

12 июня 2021, 15:41 13
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Фото: из открытых источников
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Президент Владимир Зеленский подписал указ №231/2021 о Стратегии развития системы правосудия и конституционного судопроизводства на 2021-2023 годы

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента.

В документе обозначены приоритеты совершенствования законодательства относительно судоустройства, статуса судей, судопроизводства и других институтов правосудия, а также внедрение неотложных мер для улучшения деятельности правовых институтов", - говорится в сообщении.

Также в документе определены проблемы, которые необходимо решить для дальнейшего совершенствования функционирования судебной власти и осуществления правосудия.

Планируется провести аудит системы местных судов с целью определения проблем и недостатков ее функционирования. Кроме того, в стратегии определена необходимость эффективной организации работы Высшего антикоррупционного суда.

Предполагается, что формирование Высшей квалификационной комиссии судей и Высшего совета правосудия будет происходить по результатам открытого конкурса, проведенного с участием международных экспертов. Также в документе говорится о развитии органов прокуратуры и совершенствовании института адвокатуры.

Стратегия предусматривает совершенствование механизмов проверки добропорядочности судей Конституционного Суда Украины и соблюдение ими стандартов профессиональной этики.

Предлагается изменить процедуры конкурсного отбора кандидатур на должность судьи КС, их проверки на добродетель и соответствие уровню профессиональной компетентности с возможным привлечением международных экспертов", - говорится в сообщении.

Планируется введение механизма защиты судей Конституционного суда от политического и другого давления при принятии решений и выводов.

Согласно указу, Комиссия по вопросам правовой реформы, вместе с представителями органов центральной и местной власти, общественности и экспертов должна разработать План действий по реализации данной стратегии.

Ранее сообщалось, что первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук надеется, что Верховная Рада может принять закон о реформе Конституционного суда до конца текущей сессии. Речь идет о законопроекте №4533.

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