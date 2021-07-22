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22 июля 2021, 15:38 20

В Киеве пассажиры дотолкали троллейбус до ДТП

22 июля 2021, 15:38 20
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В Киеве на Севастопольской площади произошло ДТП с участием троллейбуса и автомобиля Nissan

Об этом пишет Regionews со ссылкой на Телеграмм канал патрульной полиции Киева.

На видео видно, что пассажиры толкают троллейбус , который не смог разминуться с автомобилем Nissan

Патрульные составили на водителя троллейбуса протокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) Кодекса об административных правонарушениях

Напомним, что 8 июля в Киеве Тесла врезалась в маршрутку

ДТП троллейбусы Киев пассажир протокол

 
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