В Киеве пассажиры дотолкали троллейбус до ДТП

В Киеве на Севастопольской площади произошло ДТП с участием троллейбуса и автомобиля Nissan

Об этом пишет Regionews со ссылкой на Телеграмм канал патрульной полиции Киева.

На видео видно, что пассажиры толкают троллейбус , который не смог разминуться с автомобилем Nissan

Патрульные составили на водителя троллейбуса протокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) Кодекса об административных правонарушениях

Напомним, что 8 июля в Киеве Тесла врезалась в маршрутку