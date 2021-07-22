В Киеве пассажиры дотолкали троллейбус до ДТП
В Киеве на Севастопольской площади произошло ДТП с участием троллейбуса и автомобиля Nissan
Об этом пишет Regionews со ссылкой на Телеграмм канал патрульной полиции Киева.
На видео видно, что пассажиры толкают троллейбус , который не смог разминуться с автомобилем Nissan
Патрульные составили на водителя троллейбуса протокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) Кодекса об административных правонарушениях
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