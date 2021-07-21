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21 июля 2021, 18:44 368

Украинские абитуриенты чаще всего хотят поступить на филологию и право - данные МОН

21 июля 2021, 18:44 368
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Фото из открытых источников
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Минобразования подводит первые итоги вступительной кампании-2021

Об этом говорится на сайте Министерства образования и науки Украины, передает RegioNews.

По данным государственного предприятия "Инфоресурс" по состоянию на 09:00 21 июля во время нынешней вступительной кампании через сайт vstup.edbo.gov.ua на основе полного общего среднего образования создано 190 тыс. 777 электронных кабинетов и подано 886 тыс. 164 электронных заявлений. Это на 3% е-кабинетов и на 18% е-заявлений больше, чем за аналогичный период прошлого года, - говорится в сообщении.

Увеличение обусловлено тем, что в этом году количество выпускников учреждений полного общего среднего образования на 4,8% больше, чем в 2020 году.

Будущие бакалавры на основе полного общего среднего образования выбирают такие специальности, по количеству поданных заявлений:

Филология - 59 202

Право - 58 824

Менеджмент - 49 929

Компьютерные науки - 47 172

Среднее образование - 34 993

Журналистика - 34 726

Инженерия программного обеспечения – 33 676

Психология - 31 362

Маркетинг - 28 847

Экономика - 28 128

В Министерстве обращают внимание, что в десятку самых популярных специальностей входит "Среднее образование" и "Инженерия программного обеспечения".

Самыми популярными учреждениями высшего образования среди поступающих на бакалавриат на основе ПЗСО, по количеству поданных заявлений по состоянию на 21 июля, являются:

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко - 38 878

Львовский национальный университет имени Ивана Франко - 36 039

Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" – 33 038

Национальный авиационный университет - 27 779

Национальный университет "Львовская политехника" – 27 696

Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина - 24 927

Киевский национальный торгово-экономический университет – 24 103

Государственное высшее учебное заведение "Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана" – 18 994

Национальный педагогический университет имени М. П. Драгоманова – 15 377

Киевский университет имени Бориса Гринченко - 14 445

Кроме того, расширен перечень категорий абитуриентов, которые перешли на электронный формат подачи заявлений, а именно для тех, кто поступает на основе диплома младшего специалиста, младшего бакалавра, профессионального младшего бакалавра, - добавляют в Министерстве.

На основе диплома младшего специалиста, младшего бакалавра, профессионального младшего бакалавра создано 40 тыс. 329 электронных кабинетов и подано 78 тыс. 588 заявлений.

Как сообщалось, в Минобазовани назвали сроки подачи документов в вузы страны. Прием документов на поступление в высшие учебные заведения стартовал 14 июля.

Также стало известно, что математику не планируют убирать из списка обязательных предметов для сдачи на ВНО.

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