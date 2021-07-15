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15 июля 2021, 15:47 20

В Одессе общежитие вуза атаковали крысы

15 июля 2021, 15:47 20
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В общежитии Одесской государственной академии технического регулирования и качества завелось большое количество крыс

Как сообщил "Обозреватель", они бегают среди белого, совсем не боясь людей, пишет RegioNews.

Отмечается, что здание общежития находится рядом с высшим учебным заведением, по улице Новосельского, 74/76.

Грызуны проникли уже и в квартиру неподалеку. Отмечается, что ни администрация вуза, ни коммунальщики и власти не предпринимают никаких мер, чтобы бороться с полчищем крыс.

Напомним, на территории "Аскания-Нова" более 2 тысяч птиц погибло из-за отравления пестицидами.

Украина Одесса животные университет вуз

 
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