В Одессе общежитие вуза атаковали крысы

Telegram

В общежитии Одесской государственной академии технического регулирования и качества завелось большое количество крыс

Как сообщил "Обозреватель", они бегают среди белого, совсем не боясь людей, пишет RegioNews.

Отмечается, что здание общежития находится рядом с высшим учебным заведением, по улице Новосельского, 74/76.

Грызуны проникли уже и в квартиру неподалеку. Отмечается, что ни администрация вуза, ни коммунальщики и власти не предпринимают никаких мер, чтобы бороться с полчищем крыс.

Напомним, на территории "Аскания-Нова" более 2 тысяч птиц погибло из-за отравления пестицидами.