В Одессе общежитие вуза атаковали крысы
В общежитии Одесской государственной академии технического регулирования и качества завелось большое количество крыс
Как сообщил "Обозреватель", они бегают среди белого, совсем не боясь людей, пишет RegioNews.
Отмечается, что здание общежития находится рядом с высшим учебным заведением, по улице Новосельского, 74/76.
Грызуны проникли уже и в квартиру неподалеку. Отмечается, что ни администрация вуза, ни коммунальщики и власти не предпринимают никаких мер, чтобы бороться с полчищем крыс.
Напомним, на территории "Аскания-Нова" более 2 тысяч птиц погибло из-за отравления пестицидами.
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