На Николаевщине бизнесмены забрали 149 гектаров земли аграрного лицея

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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Николаевской области.

В частности, постановлением Хозяйственного суда Николаевской области открыто производство по делу относительно иска Николаевской окружной прокуратуры в интересах государства в лице Степовского сельского совета о признании недействительным договора о совместной деятельности по использованию земель общей площадью 149 га стоимостью 4,8 млн грн, заключенного между Надбугским профессиональным аграрным лицеем и фермерским хозяйством, и возвращение земель учебному заведению.

Прокуратура выяснила, что указанные земли переданы в постоянное пользование учебному заведению для исследовательских и учебных целей. В дальнейшем учебным заведением земельный участок на основании договора о совместной деятельности передано местному фермерскому хозяйству для обработки и выращиванию сельскохозяйственной продукции.

Вместе с тем, обработкой положений указанного договора установлены достаточные основания полагать, что он заключен сторонами с целью сокрытия другой сделки - договора аренды земли, поскольку земельный участок фактически передано в пользование для осуществления предпринимательской деятельности (товарно-сельскохозяйственного производства) фермерскому хозяйству на основании мнимого договора субаренды земли и с нарушением требований к их целевому использованию.

Напомним, жители Николаевской области организовали так называемую "сетку", в которой участвовали около 80 человек. Все они ездили голосовать в Киевскую на прошлый местных выборах.