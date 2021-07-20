В Украине существенно увеличилось количество новых больных коронавирусом
В Украине за прошедшие сутки обнаружили 598 новых заражений коронавирусом
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
В Украине за сутки госпитализировали 279 человек, умерли 25 пациентов, а выздоровели 540 человек.
Протестировали методом ПЦР - 21 459 человек, методом ИФА - 8 387 человек, экспресс-тестами - 12 565 человек.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (228), Донецкой (48), Одесской (35), Сумской (35) и Луганской (35) областях.
Напомним, ранее сообщалось, что в Украине в ближайшее время могут усилить карантин.
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