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20 июля 2021, 08:53 4

В Украине существенно увеличилось количество новых больных коронавирусом

20 июля 2021, 08:53 4
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Фото из открытых источников
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В Украине за прошедшие сутки обнаружили 598 новых заражений коронавирусом

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

В Украине за сутки госпитализировали 279 человек, умерли 25 пациентов, а выздоровели 540 человек.

Протестировали методом ПЦР - 21 459 человек, методом ИФА - 8 387 человек, экспресс-тестами - 12 565 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (228), Донецкой (48), Одесской (35), Сумской (35) и Луганской (35) областях.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине в ближайшее время могут усилить карантин.

коронавирус Украина карантин болезнь Минздрав

 
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