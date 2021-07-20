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Война на Донбассе: боевики трижды открывали огонь, у ВСУ - без потерь
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20 июля 2021, 08:32 5

Война на Донбассе: боевики трижды открывали огонь, у ВСУ - без потерь

20 июля 2021, 08:32 5
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Фото из открытых источников
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В понедельник, 19 июля, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано три нарушения со стороны вооруженных формирований Российской Федерации

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-центр ООС.

Отмечается, что враг стрелял вблизи Павлополя и неподалеку Авдеевки.

На севере Луганщины был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

По состоянию на 7 часов утра, 20 июля, зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня в районе Водяного, что на Приазовье.

"В результате вражеского огня боевых потерь за минувшие и текущие сутки среди военных Объединенных сил нет. Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск украинская сторона СЦКК сообщила представителям миссии ОБСЕ", - отметили в штабе.

Напомним, что 18 июля на Донбассе боевики дважды обстреливали украинские позиции.

Донбасс ООС Украина война оккупанты

 
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