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На Донбассе боевики сегодня дважды обстреливали украинские позиции
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18 июля 2021, 17:57 19

На Донбассе боевики сегодня дважды обстреливали украинские позиции

18 июля 2021, 17:57 19
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Фото из открытых источников
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С начала этих суток, 18 июля, зафиксировано два нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Вблизи поселка Пески противник открыл огонь из минометов 120-го калибра.

Кроме того, на Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет, - сообщили в штабе.

О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителей Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.

Кроме этого, пиротехнические расчеты ГСЧС разминировали 7 гектаров территории и передали на уничтожение 81 взрывоопасный предмет.

Как сообщалось, на Донбассе зафиксировали 13 нарушений режима "тишины" за предыдущие сутки.

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