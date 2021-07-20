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Війна на Донбасі: бойовики тричі відкривали вогонь, у ЗСУ - без втрат
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20 липня 2021, 08:32 6

Війна на Донбасі: бойовики тричі відкривали вогонь, у ЗСУ - без втрат

20 липня 2021, 08:32 6
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Фото з відкритих джерел
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У понеділок, 19 липня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано три порушення з боку збройних формувань Російської Федерації

Про це пише RegioNews з посиланням на пресцентр ООС.

Зазначається, що ворог стріляв поблизу Павлополя та неподалік Авдіївки.

На півночі Луганщини був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування.

Станом на 7 годину ранку, 20 липня, зафіксоване одне порушення режиму припинення вогню у районі Водяного, що на Приазов’ї.

"Внаслідок ворожого вогню бойових втрат за минулу та поточну добу серед військових Об’єднаних сил немає. Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ", - наголосили у штабі.

Нагадаємо, що 18 липня на Донбасі бойовики двічі обстрілювали українські позиції.

Донбас ООС Україна війна окупанти

 
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