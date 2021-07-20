Війна на Донбасі: бойовики тричі відкривали вогонь, у ЗСУ - без втрат
У понеділок, 19 липня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано три порушення з боку збройних формувань Російської Федерації
Про це пише RegioNews з посиланням на пресцентр ООС.
Зазначається, що ворог стріляв поблизу Павлополя та неподалік Авдіївки.
На півночі Луганщини був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування.
Станом на 7 годину ранку, 20 липня, зафіксоване одне порушення режиму припинення вогню у районі Водяного, що на Приазов’ї.
"Внаслідок ворожого вогню бойових втрат за минулу та поточну добу серед військових Об’єднаних сил немає. Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ", - наголосили у штабі.
Нагадаємо, що 18 липня на Донбасі бойовики двічі обстрілювали українські позиції.