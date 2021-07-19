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19 июля 2021, 09:55 415

На столичном Голосеево горят склады

19 июля 2021, 09:55 415
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Фото из открытых источников
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В Киеве на Голосеевском проспекте произошел масштабный пожар на складах на территории транспортной компании

Об этом сообщили в пресс-центре Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, пишет RegioNews.

Спасатели локализовали пожар на площади 1200 квадратных метров. Частично разрушена кровля и фасадная стена склада, есть угроза дальнейшего разрушения кровли.

Предварительно жертв и пострадавших нет. Сейчас продолжается ликвидация пожара.

Напомним, на прошлой неделе на Киевщине горело предприятие "Хутровик".

Украина Киев пожар спасатели ГСЧС

 
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