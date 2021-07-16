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16 июля 2021, 18:06 1884

В Житомире построят патронный завод

16 июля 2021, 18:06 1884
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Фото из открытых источников
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В промышленной зоне Житомира будет построен патронный завод

Как пишет Regionews со ссылкой на сайт Житомирского горсовета, 16 июля местные депутаты дали согласие на изготовление технических документаций по землеустройству относительно разделения земельного участка на ул. Королева, 132 с целью дальнейшей передачи одной из новообразованных площадей обществу с ограниченной ответственностью "Житомирский патронный завод".

"Американская компания инвестирует в Житомир и построит предприятие оборонного комплекса. Это сотни рабочих мест, огромная инвестиция в более чем 100 миллионов долларов и высокотехнологичные технологии"..., - отметил городской голова Сергей Сухомлин.

Он напомнил, что после потери в 2014 году патронного завода было много попыток построить новый и выразил уверенность, что предприятие появится в Житомире

Отмечено, что на следующую сессию городского совета инвестор представит социальные программы, а также определенный порядок трудоустройства.

"У них есть обязательная квота для участников АТО/ООС, в частности для военных с инвалидностью", - добавляет городской голова. Сергей Сухомлин также отметил, что производство патронов не будет предусматривать их хранение в складских помещениях.

Напомним, что патронный завод остался на временно оккупированной территории в Луганске.

По словам гендиректора "Укроборонпрома" Юрия Гусева договорено с канадской компанией о создании мощностей патронного производства в Украине - совместно с инвестором из Канады и предприятием "Укроборонпрома"

Укроборонпром Житомир Завод ООС Канада

 
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