В Житомире построят патронный завод

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Как пишет Regionews со ссылкой на сайт Житомирского горсовета, 16 июля местные депутаты дали согласие на изготовление технических документаций по землеустройству относительно разделения земельного участка на ул. Королева, 132 с целью дальнейшей передачи одной из новообразованных площадей обществу с ограниченной ответственностью "Житомирский патронный завод".

"Американская компания инвестирует в Житомир и построит предприятие оборонного комплекса. Это сотни рабочих мест, огромная инвестиция в более чем 100 миллионов долларов и высокотехнологичные технологии"..., - отметил городской голова Сергей Сухомлин.

Он напомнил, что после потери в 2014 году патронного завода было много попыток построить новый и выразил уверенность, что предприятие появится в Житомире

Отмечено, что на следующую сессию городского совета инвестор представит социальные программы, а также определенный порядок трудоустройства.

"У них есть обязательная квота для участников АТО/ООС, в частности для военных с инвалидностью", - добавляет городской голова. Сергей Сухомлин также отметил, что производство патронов не будет предусматривать их хранение в складских помещениях.

Напомним, что патронный завод остался на временно оккупированной территории в Луганске.

По словам гендиректора "Укроборонпрома" Юрия Гусева договорено с канадской компанией о создании мощностей патронного производства в Украине - совместно с инвестором из Канады и предприятием "Укроборонпрома"