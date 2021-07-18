Сутки на Донбассе: 13 нарушений режима "тишины" за предыдущие сутки, один обстрел - с начала нового дня

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За прошедшие сутки, 17 июля, в районе проведения операции Объединенных сил, вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Вблизи Чермалыка противник обстреливал наши позиции из стрелкового оружия.

В районе Водяного, что на Приазовье, оккупанты трижды вели огонь из вооружения БМП-1, минометов 120-го и 82-го калибров, гранатометов различных систем, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Возле Широкино и Павлополя российские наемники открывали огонь из минометов 82-го калибра.

В направлении населенного пункта Старогнатовка вооруженные формирования Российской Федерации применяли артиллерию калибра 122-мм.

В районе поселка Пески враг трижды обстреливал позиции Вооруженных Сил из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

А неподалёку Новозвановки российские оккупанты дважды открывали огонь из минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В результате вражеских обстрелов 2 военных из состава Объединенных сил получили ранения. Воины находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья одного раненого средней тяжести, другого – удовлетворительное.

На обстрелы противника наши защитники открывали ответный огонь.

Кроме того, на севере Луганщины был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10".

По состоянию на 7 часов утра, 18 июля, зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Вблизи поселка Пески противник открыл огонь из минометов 120-го калибра. С начала суток боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет, сообщают в штабе.

Обо всех фактах нарушений со стороны оккупантов Украинская сторона СЦКК проинформировала СММ ОБСЕ через установленный координационный механизм.

В районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны.

В течение суток подразделения полиции сводных отрядов проверили 4442 транспортных средства, 4237 человек, из которых 4124 по информационному центру. В территориальные подразделения на причастность к вооруженным формированиям Российской Федерации и ее наемников доставлялись 2 человека. Выявлено 34 административных правонарушения.

За указанный период полицейскими раскрыто 19 преступлений.

За прошедшие сутки через контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" на временно оккупированную территорию Украины проследовало 1257 человек, на подконтрольную Украине территорию прибыло 1358 человек. Через контрольный пункт въезда-выезда "Новотроицкое" - 2 и 1 соответственно.

Как сообщалось, вчера спасатели ликвидировали масштабный лесной пожар в зоне ООС. В зоне проведения Операции объединенных сил в Луганской области спасатели ГСЧС ликвидировали масштабный пожар в районе поселка Трехизбенка.