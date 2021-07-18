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На Донбасі бойовики сьогодні двічі обстрілювали українські позиції
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18 липня 2021, 17:57 7

На Донбасі бойовики сьогодні двічі обстрілювали українські позиції

18 липня 2021, 17:57 7
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Фото з відкритих джерел
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Від початку цієї доби, 18 липня, зафіксовано два порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Поблизу селища Піски противник відкрив вогонь з мінометів 120-го калібру.

Крім того, на Луганщині зафіксований проліт ворожого безпілотного апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає, - повідомили в штабі.

Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.

Окрім цього, піротехнічні розрахунки ДСНС розмінували 7 гектарів території та передали на знищення 81 вибухонебезпечний предмет.

Як повідомлялося, на Донбасі зафіксували 13 порушень режиму "тиші" за попередню добу.

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