На Донбасі бойовики сьогодні двічі обстрілювали українські позиції
Від початку цієї доби, 18 липня, зафіксовано два порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.
Поблизу селища Піски противник відкрив вогонь з мінометів 120-го калібру.
Крім того, на Луганщині зафіксований проліт ворожого безпілотного апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.
Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає, - повідомили в штабі.
Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.
Окрім цього, піротехнічні розрахунки ДСНС розмінували 7 гектарів території та передали на знищення 81 вибухонебезпечний предмет.
Як повідомлялося, на Донбасі зафіксували 13 порушень режиму "тиші" за попередню добу.