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07 июля 2021, 15:46 1087

На Львовщине люди массово отравились в ресторане

07 июля 2021, 15:46 1087
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Фото из открытых источников
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Во Львовской области отравились 17 человек, из них шестеро - дети

Об этом сообщила глава областного центра контроля и профилактики болезней Наталья Иванченко, пишет RegioNews.

Во Львовскую областную инфекционную больницу забрали уже 17 человек с диагнозами "острая кишечная инфекция" и "пищевая токсикоинфекция". Среди пострадавших - шестеро детей в возрасте 3, 5-8 и 17 лет.

Пострадавшие питались в ресторане "Панский Кныш" в пгт Куликов, что недалеко от Львова. Всего в этот день на праздничном мероприятии ели 28 человек. Что именно стало причиной массового отравления, пока еще не известно.

Напомним, на днях из-за отравления в Винницкой области в больницу попали 17 человек.

Украина Львов отравление ресторан Львовская область

 
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