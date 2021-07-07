В Харькове ночью горели четыре табачных киоска

Фото: ГСЧС

В Харькове спасатели в ночь на 7 июля ликвидировали четыре пожара в передвижных табачных киосках

Как пишет RegioNews, об этом говорится в сообщении Главного управления ГСЧС в Харьковской области.

Все пожары произошли в разных районах города. Первый, около 2:30 - на ул. Валентиновской, 21, второй - на проспекте Науки, 60а, там огонь также повредил автомобиль Renault Trafic, третья - на проспекте Московском, 190/1 - там горела тряпка на прицепе передвижного киоска. Также киоск вспыхнул на проспекте Московском, 144.

"Предварительная версия причин возникновения всех четырех пожаров — занос открытого источника огня", - говорят в ГСЧС.

Напомним, на днях в Харькове из горящей квартиры спасли четырех человек.