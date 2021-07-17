Авария автобуса "Киев-Вроцлав": количество пострадавших возросло, полиция открыла дело

Фото: rv.npu.gov.ua

Количество пострадавших в результате аварии автобуса "Киев-Вроцлав" вблизи города Радивилов Дубенского района Ровенской области возросло до 23

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции, передает RegioNews.

По данным правоохранителей, авария произошла из-за пешехода, который вышел на проезжую часть и шел навстречу автобусу. Водитель, 43-летний житель Хмельницкой области, пытаясь его не сбить, съехал в кювет.

Известно, что в салоне кроме двух водителей находились ориентировочно 58 пассажиров - жителей Ровенской, Львовской, Закарпатской областей и г.Киев. В результате ДТП в целом травмировались 23 человек", - говорится в сообщении.

Пешеход, который спровоцировал ДТП, а также двое пассажиров, госпитализированы в реанимационное отделение, еще двое находятся в травматологии Дубенской городской больницы. 11 пассажиров с незначительными травмами находятся в Радивиловской больнице.

Кроме того, семеро пассажиров с различными травмами попали в Бродовскую центральную городскую больницу.

Работники Нацполиции возбудили уголовное дело по факту нарушения правил безопасности дорожного движения. Подозреваемым грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет.

Напомним, ранее сообщалось, что на Ровенщине перевернулся автобус "Киев - Вроцлав", 17 пассажиров госпитализированы.