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17 июля 2021, 12:36 92

Авария автобуса "Киев-Вроцлав": количество пострадавших возросло, полиция открыла дело

17 июля 2021, 12:36 92
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Фото: rv.npu.gov.ua
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Количество пострадавших в результате аварии автобуса "Киев-Вроцлав" вблизи города Радивилов Дубенского района Ровенской области возросло до 23

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции, передает RegioNews.

По данным правоохранителей, авария произошла из-за пешехода, который вышел на проезжую часть и шел навстречу автобусу. Водитель, 43-летний житель Хмельницкой области, пытаясь его не сбить, съехал в кювет.

Известно, что в салоне кроме двух водителей находились ориентировочно 58 пассажиров - жителей Ровенской, Львовской, Закарпатской областей и г.Киев. В результате ДТП в целом травмировались 23 человек", - говорится в сообщении.

Пешеход, который спровоцировал ДТП, а также двое пассажиров, госпитализированы в реанимационное отделение, еще двое находятся в травматологии Дубенской городской больницы. 11 пассажиров с незначительными травмами находятся в Радивиловской больнице.

Кроме того, семеро пассажиров с различными травмами попали в Бродовскую центральную городскую больницу.

Работники Нацполиции возбудили уголовное дело по факту нарушения правил безопасности дорожного движения. Подозреваемым грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет.

Авария автобуса Киев - Вроцлав: водитель уходил от наезда на пешехода, который двигался по проезжей части. Пострадали 23 человека, - полиция 04

Авария автобуса Киев - Вроцлав: водитель уходил от наезда на пешехода, который двигался по проезжей части. Пострадали 23 человека, - полиция 01

Напомним, ранее сообщалось, что на Ровенщине перевернулся автобус "Киев - Вроцлав", 17 пассажиров госпитализированы.

автобус ДТП уголовное дело авария Ровенская область

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