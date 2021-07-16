Непогода оставила жителей 169 населенных пунктов без света
В Украине 16 июля в результате осложнения погодных условий без света остались 169 населенных пунктов
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
Отмечается, что причиной отключения стало срабатывание систем автоматической защиты линий электропередач.
Так, обесточивание произошло в трех областях. Во Львовской – в 79 населенных пунктах, в Закарпатской – в 59 и в Сумской – в 31.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
Напомним, что с понедельника в Украине возможно снижение температуры до 30 °С.
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