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16 июля 2021, 10:10 13

Непогода оставила жителей 169 населенных пунктов без света

16 июля 2021, 10:10 13
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Фото из открытых источников
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В Украине 16 июля в результате осложнения погодных условий без света остались 169 населенных пунктов

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Отмечается, что причиной отключения стало срабатывание систем автоматической защиты линий электропередач.

Так, обесточивание произошло в трех областях. Во Львовской – в 79 населенных пунктах, в Закарпатской – в 59 и в Сумской – в 31.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Напомним, что с понедельника в Украине возможно снижение температуры до 30 °С.

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