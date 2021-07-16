Зеленский поручил СНБО до сентября разработать систему мониторинга олигархов

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Об этом пишет Regionews со ссылкой на РБК-Украина.

"В аппарате СНБО эта разработка велась длительное время. К этой работе теперь будут приобщаться органы власти, СБУ, наше разведывательное сообщество. Это будет совместная система мониторинга", - заявил во время брифинга секретарь СНБО Алексей Данилов

Он доавил, что проект планируют подготовить уже к началу открытия новой сессии Верховной Рады.

"Все будет понятно – относительно чего будет применяться этот мониторинг, что будет эта система мониторить", - добавил Данилов.

Напомним, что парламент принял в первом чтении законопроект об олигархах, который предполагает введение ограничений в отношении лиц признанных олигархами.