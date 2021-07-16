В Украине снова стало больше новых COVID-больных: данные от Минздрава

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В Украине зафиксировано 737 новых случаев коронавирусной болезни, что на 114 случаев больше, чем накануне утром

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на данные, которые обнародовал Минздрав.

Среди инфицированных - 50 детей и 16 медицинских работников,

За прошедшие сутки, 15 июля, были госпитализированы 422 человека, умерло – 17, выздоровело 616 пациентов.

Всего за весь период пандемии COVID-19 в Украине заразилось 2 243 605 человек, выздоровел - 2 180 281, умерло - 52 702.

Напомним, на днях в Украине еще у двух человек обнаружили штамм коронавируса "Дельта".