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Оккупанты на Донбассе ранили пятерых наших защитников
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16 июля 2021, 08:07 58

Оккупанты на Донбассе ранили пятерых наших защитников

16 июля 2021, 08:07 58
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Фото из открытых источников
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В четверг, 15 июля, в районе проведения операции Объединенных сил российские оккупационные войска восемь раз нарушали режим прекращения огня

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Враг открывал огонь недалеко от Прицепиловки, Новоалександровки, Нью-Йорк и возле Широкино.

Неподалеку Песчаного вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из стрелкового оружия, а в районе населенного пункта Марьинка противник применял автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие.

"В результате вражеских обстрелов трое военных получили ранения, двое – боевое травмирование. Воины находятся в лечебных учреждениях. Состояние одного защитника - тяжелое, других – удовлетворительное", - сообщили в штабе.

На обстрелы противника наши военные открывали ответный огонь.

Кроме того, на Луганщине был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

В четверг, 16 июля, зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.

Напомним, 14 июля оккупанты на Донбассе ранили двух наших бойцов.

ООС

 
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