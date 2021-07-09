На Донбассе от вражеского огня погиб украинский защитник

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За прошедшие сутки, 8 июля, в районе проведения операции Объединенных сил, вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня

Как передает RegioNews, об этом сообщили в штабе ООС.

Так, боевики вели обстрелы из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи Новозвановки и Водяного, что на Приазовье.

Неподалеку Невельского и Прицепиловки враг применял минометы 120-го калибра, а вблизи Марьинки противник вел огонь из стрелкового оружия. В районе Крымского, оккупанты обстреливали позиции ООС из минометов 120-го и 82-го калибров.

В направлении населенного пункта Пески боевики трижды обстреливали позиции украинских защитников из минометов 120-го калибра, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В результате вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения несовместимые с жизнью", - сообщили в штабе.

По состоянию на 7 часов утра, 9 июля, зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня. Боевики вели огонь вблизи населенных пунктов Зайцевое, Невельского, Новотошковского и Песков. Боевых потерь за текущие сутки среди подразделений Объединенных сил нет.

Напомним, 7 июля в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск.