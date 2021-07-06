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06 июля 2021, 10:34 166

В Запорожской области пронесся смерч

06 июля 2021, 10:34 166
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Рixabay
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В Приморске, что в Запорожской области, сняли огромный смерч, который достигал нескольких метров в диаметре

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ТСН.

Отмечается, что непогода накануне промчалась по центральным и южным областям. Обесточенными пока остаются четыре десятка населенных пунктов.

Ливни, шквальный ветер и даже град синоптики прогнозируют и на ближайшие два дня. Порывы ветра местами будут достигать 20 метров в секунду. Заливать будет Юг, Восток и Центр.

Напомним, недавно на Житомирщине смерч повредил 20 гектаров леса.

погода Украина Дожди Смерч Запорожская область

 
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