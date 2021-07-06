В Запорожской области пронесся смерч
В Приморске, что в Запорожской области, сняли огромный смерч, который достигал нескольких метров в диаметре
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ТСН.
Отмечается, что непогода накануне промчалась по центральным и южным областям. Обесточенными пока остаются четыре десятка населенных пунктов.
Ливни, шквальный ветер и даже град синоптики прогнозируют и на ближайшие два дня. Порывы ветра местами будут достигать 20 метров в секунду. Заливать будет Юг, Восток и Центр.
Напомним, недавно на Житомирщине смерч повредил 20 гектаров леса.
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
От Чернигова до Британии. Как Минобороны прославилось женскими каблуками
Тактика или зрада: почему закарпатские "слуги народа" пошли против Зеленского