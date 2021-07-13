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13 июля 2021, 11:10 39

Въезд грузовиков в Киев снова ограничен

13 июля 2021, 11:10 39
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Фото з відкритих джерел
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Въезд в Киев тяжеловесного транспорта ограничен из-за жары.

Об этом пишет Regionews со ссылкой на Телеграмм патрульной полиции Киев

Как указано в сообщении, запрещается въезд фур весом более 24 тонн и нагрузкой на ось свыше 7 тонн из-за превышения дневной температуры воздуха свыше +28°С.

Ограничение осуществляется на всех подъездах к Киеву. О снятии ограничений будет сообщено дополнительно.

Напомним, в Киеве 12 июля с 12:00 ограничивали движение грузовиков. Причиной стало повышение дневной температуры воздуха свыше +28 градусов.

Киев полиция Жара Ограничение Фура

 
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