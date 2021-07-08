Синоптик прогнозирует жару и чистое небо над Украиной

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По прогнозу Sinoptik.ua под действием антициклона Украина будет находиться предположительно до середины июля. Неуступчивый жаркий воздух определит погоду, в том числе и в нашей стране

Солнечное излучение все больше нагревает землю. Нам ничего не остается, кроме как адаптироваться под прихоти погоды. Люди могут пережить температуру +50 °С при условии, что влажность воздуха будет низкой. При высокой влажности потолок критической температуры воздуха для человека +35 °С.

В жару многие люди могут испытывать ухудшение физического состояния: повышение давления, обострение хронических заболеваний. Для того, чтобы этого не произошло, необходимо соблюдать всем известные правила: не ходить под палящим солнцем без головного убора, пить много воды.

Кроме того, при малооблачной жаркой погоде и слабом ветре ухудшается экологическая обстановка. Вредные примеси накапливаются в приземном слое атмосферы. В этот период лучше находится за городом, у водоемов. В городе самые безопасные часы – утренние и вечерние.

В понедельник на День Апостолов Петра и Павла в некоторых регионах Украины могут пройти дожди. Народ заметил: "Если на Петра один дождь – урожай неплохой, два – хороший, три – богатый".

На юге страны ожидается ясная погода, температура днем до понедельника включительно +29…+32 °С, в понедельник малооблачно, ветер слабый до умеренного. В Одессе температура воздуха будет ощущаться на 1-2 градуса выше показаний термометра. В Крыму дожди прекращаются и устанавливается жаркая сухая погода до +30 °С.

Температура воды у курортов Черного моря до +24 °С, у курортов Азовского моря до +26,7 °С.

В восточных областях Украины до понедельника солнечно и жарко, до +33 °С. Северный, северо-восточный ветер - слабый до умеренного. Влажность воздуха днем небольшая, поэтому жара будет переноситься достаточно легко.

В Мариуполе солнечно, температура воздуха днем +31 °С, ночью +21…+22 °С. Ветер северных направлений до 4 м/сек. Температура воды на морском побережье до +26 °С.

В западном регионе страны только к понедельнику может появиться легкая облачность, в пятницу и выходные – ясно, жарко, днем +28…+30 °С. Температура воды в реке Тиса возле Чопа +21 °С.

В высокогорье Карпат днем +21…+23 °С, ночью до +14 °С. Есть небольшая вероятность дождя в понедельник.

Во Львове в пятницу ясно, в выходные и понедельник малооблачно, температура воздуха днем до +30 °С, ночью +19…+21 °С, ветер слабый.

На севере и в центре страны жарко, +30…+32 °С днем, +19…+22 °С ночью. Температура воды в реке Днепр возле Днепра +23 °С, в Ворскле возле Полтавы +24 °С, в Десне возле Чернигова +26 °С.

В Киеве температура воздуха днем поднимется до +31…+32 °С, ночью +19…+22 °С. В пятницу - ясно, в выходные - малооблачно. Ветер слабый. Вода в Днепре комфортная для купания, +25 °С. Не забываем о защите от жары: одежда из натуральных тканей, солнцезащитные очки, головной убор.