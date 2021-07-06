12:01  06 июля
На Киевщине семь центров массовой вакцинации будут работать ежедневно
15:59  06 июля
На Львовщине рядом с полицейским участком расстреляли человека
18:08  06 июля
Оккупанты на Донбассе притихли, сегодня - ни одного обстрела
UA | RU
UA | RU
06 июля 2021, 17:52 356

Комитет рекомендует Раде принять законопроект об амнистии по случаю 30-летия Независимости

06 июля 2021, 17:52 356
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Парламентский комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендует Верховной Раде принять за основу законопроект об амнистии по случаю 30-й годовщины Независимости Украины

Об этом сообщили в информационном управлении Аппарата ВР, передает RegioNews.

Комитет рекомендовал поддержать законопроект №5249, а альтернативный - отклонить.

По сообщению Минюста, в случае принятия законопроекта предварительно будут подлежать освобождению 1046 человек (которые подпадают под действие статей 1-5, 7 проекта), 135 осужденным, отбывающим наказание в виде ограничения свободы и другие наказания, не связанные с лишением свободы, будет сокращено наполовину неотбытую часть наказания.

Одобренным комитетом проектом закона предлагается объявить амнистию и распространить ее действие, в первую очередь, на те категории осужденных, которые наиболее незащищены и уязвимы социально: на несовершеннолетних и женщин, а также мужчин, имеющих несовершеннолетних детей или детей, признанных лицами с инвалидностью, лиц с инвалидностью первой, второй и третьей групп, больных туберкулезом, онкологическими заболеваниями, лиц, которые достигли пенсионного возраста, участников боевых действий и тому подобное.

При этом претенденты на амнистию должны соответствовать ряду критериев:

совершенное деяние осужденного должно иметь незначительную общественную опасность;

факторы (тяжелая болезнь, преклонный возраст и т. п), что существенно снижают опасность лиц;

значительный срок отбытого наказания на момент амнистии.

Решение о применении или неприменении амнистии будет приниматься судом в отношении каждого лица индивидуально.

Законопроектом определены категории осужденных, в отношении которых амнистия не применяется.

Одновременно, Министерство юстиции предлагает дополнить законопроект положениями о неприменении амнистии не только лиц, осужденных за нарушение ПДД со смертельным исходом, или которые причинили тяжелое телесное повреждение, совершенное лицом в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, но и лиц, осужденных за совершение уголовного правонарушения, предусмотренного частью второй статьи 286-1 ("о пьяных водителях") Уголовного кодекса, а также в отношении лиц, осужденных за домашнее насилие; ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей; притязания ребенка для сексуальных целей; незаконная деятельность по организации либо проведению азартных игр, лотерей; жестокое обращение с животными.

Как сообщалось, 1 июля нардепы разблокировали закон о налоговой амнистии украинцев.

Раньше в Кабмине сказали, кто не попадет под амнистию после деоккупации Донбасса. В законопроекте О государственной политике переходного периода зафиксируют категории лиц, на которых точно амнистия не будет распространяться.

амнистия Верховная Рада законопроект комитет Минюст

Сотрудник Минюста был завербован ФСБ России, но добровольно сообщил об этом СБУ
05 июля 2021, 17:26
Разумков подписал закон об отмене штрафов за нарушение выезда из ОРДЛО
05 июля 2021, 14:58
Законопроект об олигархах принят в первом чтении
01 июля 2021, 20:09
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Попытка номер три: сможет ли франковский мэр Марцинкив сдвинуть с места легендарный долгострой
От Чернигова до Британии. Как Минобороны прославилось женскими каблуками
Все публикации »
Владимир Фесенко
Михаил Басараб
Виталий Бала
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram