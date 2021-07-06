Комитет рекомендует Раде принять законопроект об амнистии по случаю 30-летия Независимости

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Парламентский комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендует Верховной Раде принять за основу законопроект об амнистии по случаю 30-й годовщины Независимости Украины

Об этом сообщили в информационном управлении Аппарата ВР, передает RegioNews.

Комитет рекомендовал поддержать законопроект №5249, а альтернативный - отклонить.

По сообщению Минюста, в случае принятия законопроекта предварительно будут подлежать освобождению 1046 человек (которые подпадают под действие статей 1-5, 7 проекта), 135 осужденным, отбывающим наказание в виде ограничения свободы и другие наказания, не связанные с лишением свободы, будет сокращено наполовину неотбытую часть наказания.

Одобренным комитетом проектом закона предлагается объявить амнистию и распространить ее действие, в первую очередь, на те категории осужденных, которые наиболее незащищены и уязвимы социально: на несовершеннолетних и женщин, а также мужчин, имеющих несовершеннолетних детей или детей, признанных лицами с инвалидностью, лиц с инвалидностью первой, второй и третьей групп, больных туберкулезом, онкологическими заболеваниями, лиц, которые достигли пенсионного возраста, участников боевых действий и тому подобное.

При этом претенденты на амнистию должны соответствовать ряду критериев:

совершенное деяние осужденного должно иметь незначительную общественную опасность;

факторы (тяжелая болезнь, преклонный возраст и т. п), что существенно снижают опасность лиц;

значительный срок отбытого наказания на момент амнистии.

Решение о применении или неприменении амнистии будет приниматься судом в отношении каждого лица индивидуально.

Законопроектом определены категории осужденных, в отношении которых амнистия не применяется.

Одновременно, Министерство юстиции предлагает дополнить законопроект положениями о неприменении амнистии не только лиц, осужденных за нарушение ПДД со смертельным исходом, или которые причинили тяжелое телесное повреждение, совершенное лицом в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, но и лиц, осужденных за совершение уголовного правонарушения, предусмотренного частью второй статьи 286-1 ("о пьяных водителях") Уголовного кодекса, а также в отношении лиц, осужденных за домашнее насилие; ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей; притязания ребенка для сексуальных целей; незаконная деятельность по организации либо проведению азартных игр, лотерей; жестокое обращение с животными.

Как сообщалось, 1 июля нардепы разблокировали закон о налоговой амнистии украинцев.

Раньше в Кабмине сказали, кто не попадет под амнистию после деоккупации Донбасса. В законопроекте О государственной политике переходного периода зафиксируют категории лиц, на которых точно амнистия не будет распространяться.