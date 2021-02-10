13:04  10 февраля
В ОРДЛО смертность от COVID-19 выше, чем где-либо в мире - Резников
09:44  10 февраля
Под домом министра юстиции Малюськи неизвестные зажгли файеры
08:11  10 февраля
На Донбассе три нарушения за сутки: стреляли из гранатометов и стрелкового оружия
UA | RU
UA | RU
10 февраля 2021, 11:44 830

В Киеве проходит марш протеста ветеранов силовых структур

10 февраля 2021, 11:44 830
Читайте також українською мовою
Они требуют у власти справедливо выплатить им их пенсии
Они требуют у власти справедливо выплатить им их пенсии
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Киеве проходит акция протеста пенсионеров и ветеранов силовых структур. Пожилые люди идут маршем к зданиям парламента, правительства и Офиса президента.

Как передает RegioNews, об этом сообщает Telegram-канал "Политика Страны".

Так, протест начался в 10:00 возле Центрального Дома офицеров.

Главное требование протестующих к президенту - дать поручение министру обороны, министру внутренних дел, командующему НГУ, председателю ГосЧС и другим руководителям силовых ведомств немедленно подписать приказы по изготовлению соответствующих документов о денежном обеспечении", - говорится в сообщении.

Раньше сообщалось, что в регионах люди массово начали выходить на протесты против повышения цен, против "тарифного геноцида".

Киев ветераны протесты пенсия пенсионеры

 
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Кому принадлежат автовокзалы в регионах Украины
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
Начали с "одобрямса": как мэры промышленных центров Днепропетровщины получили удобные горсоветы
Щедрый Марцинкив: почему "Свобода", выиграв выборы в Ивано-Франковске, раздает по кусочкам власть всем желающим
Все публикации »
Виктор Небоженко
Вадим Денисенко
Виктор Таран
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua