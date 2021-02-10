В Киеве проходит марш протеста ветеранов силовых структур
Они требуют у власти справедливо выплатить им их пенсии
Они требуют у власти справедливо выплатить им их пенсии
В Киеве проходит акция протеста пенсионеров и ветеранов силовых структур. Пожилые люди идут маршем к зданиям парламента, правительства и Офиса президента.
Как передает RegioNews, об этом сообщает Telegram-канал "Политика Страны".
Так, протест начался в 10:00 возле Центрального Дома офицеров.
Главное требование протестующих к президенту - дать поручение министру обороны, министру внутренних дел, командующему НГУ, председателю ГосЧС и другим руководителям силовых ведомств немедленно подписать приказы по изготовлению соответствующих документов о денежном обеспечении", - говорится в сообщении.
Раньше сообщалось, что в регионах люди массово начали выходить на протесты против повышения цен, против "тарифного геноцида".
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