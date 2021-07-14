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Кровавые сутки в ООС: боевики убили одного и ранили семерых наших защитников
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14 июля 2021, 08:07 14

Кровавые сутки в ООС: боевики убили одного и ранили семерых наших защитников

14 июля 2021, 08:07 14
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Фото из открытых источников
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Оккупанты на Донбассе нарастили обстрелы, в результате чего Украина понесла потери: один воин погиб, еще семеро-ранены

Об этом информирует RegioNews со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Так, за прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 13 нарушений режима прекращения огня. Оккупанты стреляли вблизи Южного, Троицкого и Водяного. Также стреляли в направлении Павлополя и Луганского.

Кроме того, были зафиксированы два пролета вражеских беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

"В результате вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранение несовместимое с жизнью. Кроме того, пятеро военных получили ранения, еще один – боевое травмирование. Воинов доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья одного из раненых-тяжелое, других – удовлетворительное", - сообщили в штабе.

В среду, 14 июля, на Донбассе зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня неподалеку Луганского.

"В результате обстрела один военный получил ранения. После оказания медицинской помощи воина транспортировали в лечебное учреждение. Состояние раненого-удовлетворительное", - добавили в ООС.

Напомним, 4 июля оккупанты на Донбассе также убили защитника Украины - он получил ранения несовместимые с жизнью.

оккупанты боевики Украина ООС штаб

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