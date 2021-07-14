Кровавые сутки в ООС: боевики убили одного и ранили семерых наших защитников
Оккупанты на Донбассе нарастили обстрелы, в результате чего Украина понесла потери: один воин погиб, еще семеро-ранены
Об этом информирует RegioNews со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
Так, за прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 13 нарушений режима прекращения огня. Оккупанты стреляли вблизи Южного, Троицкого и Водяного. Также стреляли в направлении Павлополя и Луганского.
Кроме того, были зафиксированы два пролета вражеских беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.
"В результате вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранение несовместимое с жизнью. Кроме того, пятеро военных получили ранения, еще один – боевое травмирование. Воинов доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья одного из раненых-тяжелое, других – удовлетворительное", - сообщили в штабе.
В среду, 14 июля, на Донбассе зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня неподалеку Луганского.
"В результате обстрела один военный получил ранения. После оказания медицинской помощи воина транспортировали в лечебное учреждение. Состояние раненого-удовлетворительное", - добавили в ООС.
Напомним, 4 июля оккупанты на Донбассе также убили защитника Украины - он получил ранения несовместимые с жизнью.